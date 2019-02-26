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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии продолжается прием заявок на получение президентских грантов для НКО

ОБЩЕСТВО
Фото: Георгий Шишкин

Фото: Георгий Шишкин

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии продолжается прием заявок на получение президентских грантов общественными организациями республики.

«Первый этап конкурса завершится 15 марта. Время еще есть, но стоит поторопиться. Главное, делать нужно все четко и в строгом соответствии с предъявляемыми требованиями», — заявила на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» председатель Общественной палаты республики Ольга Панчихина.

По ее словам, в 2018 году победителями конкурсов стали 87 некоммерческих организаций республики, а общий объем привлеченных в регион федеральных средств превысил 93 млн рублей.

В этом году на получение финансовой поддержки могут претендовать проекты по 13 направлениям — от социальной защиты населения до развития институтов гражданского общества.

А вот НКО, не отчитавшиеся по ранее полученному гранту, либо те, кто уже имеет два «действующих», к участию не допускаются. Таковы условия Фонда президентских грантов.

На сегодняшний день в Башкирии официально зарегистрировано 5167 некоммерческих организаций. Всем желающим принять участие в конкурсе составить качественную заявку помогут специалисты Ресурсного центра НКО аппарата Общественной палаты Башкирии.

«Дело это сугубо добровольное, а все рекомендации мы даем на безвозмездной основе», — подчеркнул руководитель центра Дмитрий Казанцев.
Он также напомнил, что с 2017 года прием заявок от некоммерческих неправительственных организаций на конкурсы Фонда президентских грантов осуществляется исключительно в электронном виде.

Все подробности читайте в специальном проекте ИА «Башинформ» «Как жителям Башкирии получить миллион рублей от президента на добрые дела».﻿

Теги: нко, гранты, общественная палата, ресурсный центр
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