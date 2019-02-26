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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

УГНТУ и Горный университет г. Леобена (Австрия) перешли на новый этап сотрудничества

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ОБЩЕСТВО

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Делегация Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) в составе ректора профессора Р.Н. Бахтизина, заведующего кафедрой «Транспорт и хранение нефти и газа» (ТХНГ) профессора Б.Н. Мастобаева и сотрудника кафедры ТХНГ А.В. Колчина посетила Горный университет г. Леобен (Австрия) с целью обсуждения достигнутых результатов по совместным образовательным и научным проектам, а также установления новых задач на текущий год. К делегации также присоединились сотрудник Горного университета г. Леобен М.В.Павлов, который одновременно является сотрудником кафедры ТХНГ УГНТУ, а также бывший студент Горного университета г. Леобен, ныне студент УГНТУ, Оливер Петер Шпенгер.

Основной задачей визита являлось торжественное открытие совместной международной образовательной программы двух дипломов (уровень магистратуры) по направлению подготовки «Нефтегазовое дело. Трубопроводный транспорт углеводородов».

В рамках визита делегацией УГНТУ была проведена презентация образовательного комплекса Республики Башкортостан для студентов университета г. Леобен. Презентация вызвала большой интерес по возможности участия австрийских студентов как программе академической мобильности сроком на один семестр, так и в программе двойных дипломов.

Во время встречи с ректором Горного университета г. Леобен, почетным профессором УГНТУ, Вильфредом Айхлседером была достигнута договоренность о его визите в Уфу для участия в работе диссертационного совета, на котором состоится защита совместно подготовленного аспиранта М.В. Павлова. В рамках визита делегации планируется чтение открытых лекций профессором Вильфредом Айхлседером и профессором Гербертом Хофштеттером.

Стороны также договорились о совместном участии университетов в конкурсе в рамках российско-австрийских научно-образовательных программ для получения грантов.

Совместная деятельность двух университетов является вкладом в культурное взаимодействие между Россией и Австрией, что вписывается в общее направление настоящего 2019 года, как Года молодежных российско-австрийских обменов.

Для УГНТУ сотрудничество с Горным университетом Австрии является реальным шагом в реализации федеральной целевой программы экспорта российского образования.

Теги: УГНТУ, образование, ВУЗы
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