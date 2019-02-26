«Горящая гора» в Башкирии: как ученые объясняли явления, происходящие на Янган-тау

Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Из открытых расщелин поднимался беспрестанно тонкий дрожащий пар, к которому рукой прикоснуться невозможно; брошенная туда березовая кора или сухие щепы в одну минуту в пламени загорелись». Как ученые объясняли явления, происходящие на горе Янган-тау, рассказала газета «Красная Башкирия» в январе 1949 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Первое описание «горящей горы» Янган-тау, расположенной в Салаватском районе республики, дал известный путешественник — академик Петр Паллас, посетивший ее в 1770 годах. Он писал: «Из открытых расщелин поднимается беспрестанно тонкий противу солнца дрожащий пар, к которому рукой прикоснуться невозможно; брошенная туда березовая кора или сухие щепы в одну минуту в пламени загорелись; в непогоду и в темные ночи кажется он красным пламенем», приводят в газете описание ученого.

Через сто с лишним лет эту гору посетил академик Феодосий Чернышев, который предполагал здесь горение каменного угля. В 1890 годах на Янган-тау побывал известный российский ботаник Андрей Гордягин, он интересовался горой с ботанической точки зрения, продолжают в издании.

В начале 20 века, осматривая Янган-тау, геолог С. Петров объяснял термические явления, наблюдающиеся здесь, химическими реакциями, происходящими в горе и сопровождающимися выделением теплоты. Профессор Георгий Вахрушев, работавший в Башкирском геологическом управлении, подтверждал наличие подземного пожара битуминозных сланцев. Другие ученые высказали мысль о том, что «по сбросовым трещинам из глубоких зон земной коры поднимаются пары подземной воды, выделяющейся при вулканических процессах».

В 1934 году Янган-тау посетила экспедиция государственного центрального института курортологии. Действие паров и газов этой горы на организм человека, то есть с бальнеологической стороны природу «горящей горы» детально изучил профессор Гениатулла Терегулов. «Пользуясь природными условиями Янган-тау – парами и газом, он возвратил трудоспособность сотням и тысячам больных», отмечается в газете и уточняется, что клиника профессора Терегулова расширяется. Хорошие результаты были получены при лечении больных, страдающих заболеванием суставов, мышц, нервов, желудочно-кишечного тракта.

«Сейчас на этой горе – крупный курорт, в распоряжении которого находится 17 зданий», — сообщила газета 16 января 1949 года.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.