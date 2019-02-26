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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Наказание за дебош должно касаться непосредственно виновника, а не всей семьи - мнение

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе Центром общественной безопасности ежегодно составляется более 7 000 протоколов, связанных с нарушением тишины и покоя граждан, и более 8 000 протоколов, связанных с семейным дебоширством. Об этом сообщил директор Центра общественной безопасности города Уфы Александр Овчинников на прошедшей сегодня встрече со спикером республиканского парламента Константином Толкачевым. Во встрече также принял участие заместитель директора Института права Башкирского государственного университета по международной деятельности и связям с общественностью Ришат Нигматуллин.

В ходе встречи обсуждались работа по подготовке юридических кадров, принимаемые меры по защите прав и законных интересов граждан, законодательные новации в обозначенной сфере, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.

Константин Толкачев подчеркнул важность профилактической работы в сфере охраны общественного порядка.

«В то же время необходимо повышать взыскиваемость накладываемых штрафов. Возможно, также есть смысл пересмотреть на законодательном уровне меры ответственности за некоторые нарушения. Если рассматривать конкретно семейное дебоширство, то оно чаще всего имеет место в неблагополучных семьях, где уровень дохода и без того низок. Штраф в итоге бьет не только по виновному, но и по всей семье, по тем же детям. Наказание должно касаться непосредственно виновника, а не всей семьи», – сказал председатель парламента.

Константин Толкачев вручил Александру Овчинникову и Ришату Нигматуллину награды – почетный знак «За особый вклад в укрепление законности».

Теги: Госсобрание, право, общественная безопасность
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