Фото: Станислав Шахов В Башкирии будут развивать пантолечение Фото: Станислав Шахов

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В охотхозяйстве в Бураевском районе Башкирии планируется развивать пантолечение, сейчас туда завезли 30 маралов.

В вольере площадью около 300 га уже обитают 10 пятнистых оленей и 150 кабанов. В ближайшее время сюда доставят 20 пятнистых оленей из Дагестана. В отдельных вольерах содержатся еще медведь, рысь и барсук. Здесь хотят развивать экотуризм и планируют организовать пантолечение, сообщает Минэкологии РБ.

Вольеры создаются в рамках реализуемой в республике Концепции развития охотничьего хозяйства до 2030 года. В ней предусмотрено решение вопроса увеличения численности диких животных, организации цивилизованной охоты посредством привлечения инвестиций. Для содержания в этих вольерах приобретаются маралы, олени, кабаны, косули, лани.

В настоящее время в Башкортостане зарегистрировано 79 охотпользователей и 125 охотничьих хозяйств.