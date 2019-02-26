Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.25 ↓

EUR 74.08 ↑

26 февраля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Обвиняемому в изнасиловании дознавательницы экс-полицейскому в зале суда Уфы стало плохо

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Обвиняемому в изнасиловании дознавательницы экс-полицейскому в зале суда Уфы стало плохо Фото: автор

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Экс-полицейскому, обвиняемому в изнасиловании дознавательницы, Павлу Яромчуку в зале суда 26 февраля, спустя час после начала заседания, стало плохо. Пристав вышел из зала с пустой пластиковой бутылкой — набрал воду и вернулся обратно в зал. Дверь закрылась. Стало тихо как внутри, так и снаружи. Через некоторое время заседание продолжилось.

«Ему немножко стало плохо. Сознание не потерял. Он сильно разволновался. На фоне волнения поднимается давление. Опухоль давит на другие отделы мозга, ему становится плохо», — сказал агентству «Башинформ» адвокат Павла Яромчука Наиль Багаутдинов.

По его словам, на днях в 21-й больнице Уфы его подзащитному сделали МРТ, которое подтвердило наличие новообразования в головном мозге.

«В заключении нейрохирургов было написано, что необходимо провести дополнительное обследование данного образования, чтобы выяснить — доброкачественное оно или нет. После этого будет решаться вопрос о проведении операции», — сказал адвокат.
Сегодня судья отложил решение по ходатайству о продлении срока ареста до среды, 27 февраля.

«Отложили до завтра, до 14.00. Следователя попросили предоставить сведения из следственного изолятора — может ли Яромчук содержаться с его заболеванием в следственном изоляторе. То есть, наши справки, которые мы предоставили, видимо, заставили судью задуматься, может ли он там находиться», — пояснил Наиль Багаутдинов.
На завтра также назначено заседание суда в отношении экс-полицейского Салавата Галиева.

Как сообщалось ранее, у обвиняемого в прошлом году была диагностирована опухоль головного мозга. Павел Яромчук резко похудел на 20 кг и стал плохо себя чувствовать. Адвокаты просили суд освободить его из-под ареста, чтобы он смог пройти медицинское обследование, однако судья прошение отклонил.

Теги: Суд
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе из окна одиннадцатого этажа выпал сотрудник отдела полиции
В Уфе, на улице Комарова вечером 24 февраля, у подъезда обнаружили труп сотрудника отделения полиции №8. Об этом агентству «Башинформ» стало известно и
В Уфе снег упал на маму с годовалой дочерью
Инцидент произошел в Уфе около 16 часов 25 февраля. Женщина выходила с коляской и годовалой дочерью из подъезда многоквартирного дома по улице Менделеева
МВД Башкирии объявило награду за помощь в розыске подозреваемого в тяжком преступлении
МВД по Башкортостану объявило денежное вознаграждение — 200 тысяч рублей — за помощь в розыске мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого престу
В Уфе осужденный, отбывая наказание, похитил более 7,5 млн рублей
27-летний уфимец, отбывая наказание за мошенничество, не прекратил заниматься обманом и похитил более 7,5 млн рублей. Находясь в колонии №13, осужденны
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть