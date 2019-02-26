Фото: автор Обвиняемому в изнасиловании дознавательницы экс-полицейскому в зале суда Уфы стало плохо Фото: автор

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Экс-полицейскому, обвиняемому в изнасиловании дознавательницы, Павлу Яромчуку в зале суда 26 февраля, спустя час после начала заседания, стало плохо. Пристав вышел из зала с пустой пластиковой бутылкой — набрал воду и вернулся обратно в зал. Дверь закрылась. Стало тихо как внутри, так и снаружи. Через некоторое время заседание продолжилось.

«Ему немножко стало плохо. Сознание не потерял. Он сильно разволновался. На фоне волнения поднимается давление. Опухоль давит на другие отделы мозга, ему становится плохо», — сказал агентству «Башинформ» адвокат Павла Яромчука Наиль Багаутдинов.

По его словам, на днях в 21-й больнице Уфы его подзащитному сделали МРТ, которое подтвердило наличие новообразования в головном мозге.

«В заключении нейрохирургов было написано, что необходимо провести дополнительное обследование данного образования, чтобы выяснить — доброкачественное оно или нет. После этого будет решаться вопрос о проведении операции», — сказал адвокат.

Сегодня судья отложил решение по ходатайству о продлении срока ареста до среды, 27 февраля.

«Отложили до завтра, до 14.00. Следователя попросили предоставить сведения из следственного изолятора — может ли Яромчук содержаться с его заболеванием в следственном изоляторе. То есть, наши справки, которые мы предоставили, видимо, заставили судью задуматься, может ли он там находиться», — пояснил Наиль Багаутдинов.

На завтра также назначено заседание суда в отношении экс-полицейского Салавата Галиева.

Как сообщалось ранее, у обвиняемого в прошлом году была диагностирована опухоль головного мозга. Павел Яромчук резко похудел на 20 кг и стал плохо себя чувствовать. Адвокаты просили суд освободить его из-под ареста, чтобы он смог пройти медицинское обследование, однако судья прошение отклонил.