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В нацпарке «Башкирия» туристов оштрафовали за езду на снегоходах без разрешения

ОБЩЕСТВО
Фото: Нацпарк «Башкирия»

В нацпарке «Башкирия» туристов оштрафовали за езду на снегоходах без разрешения Фото: Нацпарк «Башкирия»

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В национальном парке «Башкирия» группу туристов оштрафовали за езду на снегоходах без разрешения. Как сообщили в администрации нацпарка, 12 отдыхающих прибыли на базу «Башкирская деревня» и катались в особо охраняемой зоне парка около пещеры Сумган, где это запрещено. Инспекторы заметили следы, выяснили, что туристы направились в Бурзянский район, и встретили их по возвращении на базу.

Отдыхающие пояснили, что не знали о том, что находятся на охраняемой территории, и что должны были получить бесплатный пропуск. За нарушение природоохранного законодательства инспекторы выписали туристам штраф (предписан в размере 3-4 тысяч рублей на человека).

Въезд на снегоходах в нацпарк «Башкирия» разрешен с декабря 2018 года по просьбам местных жителей, желавших проехать к местам зимней рыбалки. Для поездки водителю и пассажирам снегохода необходимо получить разрешение в визит-центре. При отсутствии у техники госрегистрации разрешения не выдаются.

Для туристов создано три маршрута, передвигаться разрешается только по ним. Первый: по прибрежной зоне Нугушского водохранилища до базы «Судак». Второй: от Верхнебиккузино до стоянок Сукуруй и Акаваз на берегу Юмагузинского водохранилища. Третий: от деревни Иргизлы Бурзянского района до урочища Батран.

Теги: нацпарк, туристы, снегоходы
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