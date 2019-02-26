Фото: Олег Яровиков При среднем уровне половодья в Уфе может подтопить 1700 домов - мэрия Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня на оперативном совещании в администрации Уфы рассказали о масштабах будущего весеннего паводка.

По словам начальника Управления гражданской защиты столицы Рафаэля Ахметова, предстоящее половодье может проходить по трем сценариям. При минимальном уровне воды от 330 до 660 см вода не выйдет за пределы поймы, в таком случае подтопления будут минимальны и охватят единичные улицы в Дёмском и Ленинском районах.

При среднем уровне от 700 до 800 см могут быть подтоплены микрорайоны Дёмского, Ленинского и Кировского районов. В зону подтопления тогда попадают почти 1700 домов и приусадебных участков.

При максимальном уровне до 850-990 см в зону подтопления могут попасть микрорайоны Демского, Ленинского, Кировского и Калининского районов, всего более двух тысяч домов.

Исходя из многолетних наблюдений и максимального подъёма воды в реках, возможно подтопление в микрорайонах Кооперативная поляна, Нижегородка, Затон, Кузнецовский затон и перелив автомобильной дороги между населенным пунктом Романовка и улицей Козарез, уточнил Ахметов.

По данным Башгидрометцентра, в настоящее время запасы воды в снежном покрове в бассейне реки Белая на 20% ниже средних многолетних значений на декаду. Высота снега составляет 50-65 см, что на 5-15 % ниже нормы.