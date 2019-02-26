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Узнать данные о качестве питьевой воды в Уфе сможет любой желающий

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Узнать данные о качестве питьевой воды в Уфе сможет любой желающий Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С наступлением весеннего половодья предприятие «Уфаводоканал» будет ежедневно размещать информацию о качестве питьевой воды на своем сайте. Ознакомиться с показателями эксплуатационного мониторинга питьевой водопроводной воды, как и в прошлом году, сможет любой желающий, сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе «Уфаводоканала».

На время прохождения половодья количество точек отбора в распределительной сети возрастает с 25 до 40-45 точек в день. Периодичность контроля по приоритетным показателям и показателям технологического контроля увеличится в 1,5 раза.

«По опыту прошлых лет, за период паводка дополнительно к плану работы в штатном режиме выполняется около 15 тысяч анализов в 1700 пробах», – подчеркнул на оперативном совещании в мэрии директор МУП «Уфаводоканал» Ильяс Гильмутдинов.
По его словам, предприятие к работе в дни весеннего половодья готово. Создана противопаводковая комиссия, утвержден план подготовительных мероприятий, определен перечень объектов, которые могут находиться в зонах затопления.

На предприятии разработана система мониторинга, позволяющая определить количество скважин городских водозаборов, попадающих в зону затопления при различных уровнях подъема воды в реке.

Кроме того, запланировано проведение осмотра всех 270 скважин уфимских водозаборов и их герметизация. Сформирован резерв реагентов для очистки и обеззараживания воды, ведется подготовка сооружений и систем обеззараживания питьевой воды.

«В настоящее время ведется проверка технического состояния сетей водопровода и канализации, попадающих в зоны возможного затопления, узловых камер и колодцев. Выполняется осмотр и ревизия энергетического хозяйства, средств связи, автоматизированных систем управления технологическим процессом, откачивающих средств, плавсредств, спасательного инвентаря и специализированной техники. Все эти работы будут выполнены до 30 марта», — добавил Ильяс Гильмутдинов.

Теги: Уфаводоканал, качество, вода
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