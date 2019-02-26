Башкирия в федеральных СМИ: Где больше вакансий, какие претензии к частным клиникам, Сибай

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Росздравнадзор нашел нарушения в 70% российских клиник пластической хирургии. Среди нарушений — использование просроченных и фальсифицированных лекарств. В Башкирии ведомство предъявило претензии ряду частных медицинских организаций.

Пластика с угрозой для жизни. Как сообщает «Коммерсантъ», почти 70% российских клиник пластической хирургии работают с нарушениями. Об этом стало известно по итогам проверок Росздравнадзора за второе полугодие 2018 года. Ведомство составило 1350 протоколов о нарушениях на 21,16 млн рублей, работа семи клиник приостановлена. Среди нарушений — отсутствие круглосуточного медицинского наблюдения, использование просроченных, фальсифицированных лекарств и медизделий. В некоторых клиниках не было необходимого оборудования, а квалификация пластических хирургов вызывала сомнения. «Нарушения, «негативно влияющие на состояние здоровья пациентов и приводящие к угрозе их жизни», нашли в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга. Кроме того, ведомство предъявило претензии ряду частных медицинских организаций в Республике Башкортостан, Бурятии, Татарстане, Краснодарском и Пермском краях, Волгоградской, Калининградской, Кировской, Московской, Новосибирской областях», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Уфе мать троих детей едва не погибла во время пластической операции в одной из частных клиник пластической хирургии.

Срок подтопления карьера в Сибае отодвинулся. Как узнали в ИА REGNUM, «расчетный срок завершения работ по подтоплению подземных горных выработок в Сибайском карьере определен на 26 марта 2019 года. Такие данные содержатся в ответе председателя Госкомитета Башкирии по ЧС на обращение одной из жительниц города». По сообщению издания, аналогичную дату завершения работ уже называл на встрече с горожанами директор Сибайского филиала АО УГОК Яудат Биккинов. «При этом ранее технический директор комбината Ильяс Ахмедьянов уверял, что подтопление карьера закончат 20 марта», — напомнили в REGNUM .

Подтопление карьера начали 8 февраля, необходимо затопить около 100 метров. «С момента начала работ жители рассчитывали на улучшение ситуации со смогом, но этого не произошло. Практически ежедневно в городе фиксируется превышение ПДК диоксида серы и сероводорода в воздухе», — рассказали в издании.

Где больше вакансий. Москва, Петербург и Краснодар возглавили рейтинг российских регионов по числу вакансий за 2018 год. Башкирия на восьмом месте этого списка, сообщает ТАСС. При этом в Москве вакансий в два раза больше, чем в Краснодарском крае и Петербурге, а в Топ-3 самых востребованных профессий вошли специалисты по интернет-маркетингу и веб-дизайну, а также менеджер по информационным технологиям, отмечается в сообщении. В Топ-15 регионов по количеству вакансий за прошлый год, составленный экспертами ВНИИ труда, вошли Москва — 540 тысяч вакансий; Санкт-Петербург — 248 тыс.; Краснодарский край — 224 тыс.; Свердловская область — 167 тыс.; Московская область — 155,245 тыс.; Ростовская область — 152 тыс.; Республика Татарстан — 146154; Республика Башкортостан — 144 тыс.; Красноярский край — 140 тыс.; Новосибирская область — 133 тыс.; Нижегородская область — 126 тыс.; Самарская область — 116 тыс.; Челябинская область — 112 тысяч.

Все ошибки считайте за улыбки? «Известия» узнали, что в Башкирии к Дню защитника Отечества вывесили поздравительные плакаты с ошибками. Отмечается, что «на баннере с фотографией генерал-майора, командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова напечатали хештег #Башкортостанчевствуетгероев». По словам жителей, похожие плакаты появились по всей республике к 23 февраля. Но где именно заметили баннер с ошибкой, в издании не уточняется. Предположительно, баннеры с ошибкой могли вывесить в Кармаскалинском районе республики. При этом в мэрии Уфы опровергли информацию о том, что плакаты могли появиться в столице региона. Отмечается также, что аналогичную ошибку в слове «чествует» допустили и в Ассоциации молодежных землячеств Башкирии. Поздравительный пост в соцсети «ВКонтакте» сопровождался хештегом #Башкортостанчевствуетгероев, рассказали в газете.

РИА Новости выяснило, что «изготовитель праздничных баннеров, который на 23 февраля распечатал два плаката с орфографической ошибкой, написав "Башкортостан чевствует героев", перепечатал новые за свой счет и устанавливает их в Кармаскалинском районе республики».

Типичная игра плей-офф. Главные тренеры уфимского ХК «Салават Юлаев» и магнитогорского «Металлурга» поделились на «Матч ТВ» впечатлениями от первого матча Кубка Гагарина. Наставник уфимского клуба Николай Цулыгин поздравил «Магнитку» с победой и отметил, что была «очень хорошая игра». «Бились, старались, но «Металлург» оказался чуть-чуть удачливее. Готовимся к следующей игре», — сообщил он.

«Рады, что победили в первой игре, которая получилась по-настоящему типичной игрой серии плей-офф», — прокомментировал встречу главный тренер магнитогорцев Йозеф Яндач.

На спортканале напомнили, что 25 февраля «Металлург» вырвал победу над «Салаватом Юлаевым» во втором овертайме (2:1) и повел в серии со счетом 1-0. Следующая игра – 27 февраля также в Магнитогорске.