Фото: Олег Яровиков В Башкирии молодожены смогут выбирать дату регистрации брака на год вперед Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане может быть закреплена норма, позволяющая лицам, вступающим в брак, выбирать дату и время его регистрации на год вперед. Соответствующий законопроект о внесении изменения в Семейный кодекс Республики Башкортостан намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания республики

«Действующей редакцией Семейного кодекса республики предусмотрено, что регистрация брака производится по истечении одного месяца со дня подачи заявления. Эту достаточно жесткую норму предлагается заменить, на период от одного месяца до одного года, причем выбор конкретной даты и времени будет за молодоженами, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. — Такой подход, во-первых, поможет снизить загруженность ЗАГСов за счет более гибкого регулирования их работы, во-вторых, создаст более комфортные условия для граждан, вступающих в брак. Старая норма, практически лишающая молодых возможности планировать брак заблаговременно и свободно выбирать удобное время регистрации, конечно же, не нравилась людям. Она должна остаться в прошлом».

В декабре прошлого года проект закона был поддержан депутатами республиканского парламента в первом чтении и теперь планируется к принятию в целом, сообщили в пресс-службе Госсобрания.