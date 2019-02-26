Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.25 ↓

EUR 74.08 ↑

26 февраля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии молодожены смогут выбирать дату регистрации брака на год вперед

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии молодожены смогут выбирать дату регистрации брака на год вперед Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане может быть закреплена норма, позволяющая лицам, вступающим в брак, выбирать дату и время его регистрации на год вперед. Соответствующий законопроект о внесении изменения в Семейный кодекс Республики Башкортостан намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания республики

«Действующей редакцией Семейного кодекса республики предусмотрено, что регистрация брака производится по истечении одного месяца со дня подачи заявления. Эту достаточно жесткую норму предлагается заменить, на период от одного месяца до одного года, причем выбор конкретной даты и времени будет за молодоженами, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. — Такой подход, во-первых, поможет снизить загруженность ЗАГСов за счет более гибкого регулирования их работы, во-вторых, создаст более комфортные условия для граждан, вступающих в брак. Старая норма, практически лишающая молодых возможности планировать брак заблаговременно и свободно выбирать удобное время регистрации, конечно же, не нравилась людям. Она должна остаться в прошлом».

В декабре прошлого года проект закона был поддержан депутатами республиканского парламента в первом чтении и теперь планируется к принятию в целом, сообщили в пресс-службе Госсобрания.

Теги: бракосочетание, Семейный кодекс, Госсобрание РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе из окна одиннадцатого этажа выпал сотрудник отдела полиции
В Уфе, на улице Комарова вечером 24 февраля, у подъезда обнаружили труп сотрудника отделения полиции №8. Об этом агентству «Башинформ» стало известно и
В Уфе снег упал на маму с годовалой дочерью
Инцидент произошел в Уфе около 16 часов 25 февраля. Женщина выходила с коляской и годовалой дочерью из подъезда многоквартирного дома по улице Менделеева
МВД Башкирии объявило награду за помощь в розыске подозреваемого в тяжком преступлении
МВД по Башкортостану объявило денежное вознаграждение — 200 тысяч рублей — за помощь в розыске мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого престу
В Башкирии синоптики обещают потепление и снег
В Башкирии синоптики обещают потепление и снег. Завтра, 26 февраля, местами ожидается небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть