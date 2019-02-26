Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.25 ↓

EUR 74.08 ↑

26 февраля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет V межвузовский кадровый форум

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

28 февраля в рамках Российского промышленного форума пройдет V межвузовский кадровый форум с участием работодателей Башкортостана и других регионов Российской Федерации различных сфер экономической деятельности.

Организаторами данного мероприятия являются Совет ректоров ВУЗов Республики Башкортостан, ВУЗы г. Уфа, Башкирская выставочная компания при поддержке Правительства Республики Башкортостан, Министерства образования Республики Башкортостан, Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан,Торгово-промышленной палата Республики Башкортостан.

Основные цели Форума: содействие в организации практик, стажировок, трудоустройстве студентов и выпускников ВУЗов и колледжей Республики Башкортостан в 2019 году. Содействие предприятиям и организациям в поиске квалифицированных специалистов, наборе сотрудников на открытые вакансии, и развитие социального партнерства между ВУЗами и бизнес-сообществом Республики Башкортостан и Российской Федерации.

К участию в форуме приглашаются студенты и выпускники образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования Республики Башкортостан.

На форуме пройдёт ярмарка вакансий рабочих мест работодателей Республики Башкортостан и Российской Федерации, предоставляющих работу в следующих сферах экономической деятельности: нефтегазовая промышленность, машиностроение, химическая промышленность, пищевая и перерабатывающая промышленность, легкая и текстильная промышленность, обрабатывающие производства, предприятия агропромышленного комплекса, экология, строительство, страхование, аудит и банковские услуги, туристический и ресторанный бизнес, сфера бытовых услуг, торговля, сервис телекоммуникационных систем, дизайн среды и интерьера, образовательные услуги.

Студенты и будущие выпускники ВУЗов и колледжей смогут принять участие в мастер-классах от кадровых агентств и руководителей кадровых служб предприятий, викторине работодателей с награждением победителей.

Место проведения: ВДНХ-ЭКСПО, ул.Менделеева,158.

Время работы: 9.45 — 13.00.

Теги: Межвузовский форум, студенты, БВК, ВУЗы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе из окна одиннадцатого этажа выпал сотрудник отдела полиции
В Уфе, на улице Комарова вечером 24 февраля, у подъезда обнаружили труп сотрудника отделения полиции №8. Об этом агентству «Башинформ» стало известно и
В Уфе снег упал на маму с годовалой дочерью
Инцидент произошел в Уфе около 16 часов 25 февраля. Женщина выходила с коляской и годовалой дочерью из подъезда многоквартирного дома по улице Менделеева
В Башкирии синоптики обещают потепление и снег
В Башкирии синоптики обещают потепление и снег. Завтра, 26 февраля, местами ожидается небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура
МВД Башкирии объявило награду за помощь в розыске подозреваемого в тяжком преступлении
МВД по Башкортостану объявило денежное вознаграждение — 200 тысяч рублей — за помощь в розыске мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого престу
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть