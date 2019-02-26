В Уфе пройдет V межвузовский кадровый форум

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

28 февраля в рамках Российского промышленного форума пройдет V межвузовский кадровый форум с участием работодателей Башкортостана и других регионов Российской Федерации различных сфер экономической деятельности.

Организаторами данного мероприятия являются Совет ректоров ВУЗов Республики Башкортостан, ВУЗы г. Уфа, Башкирская выставочная компания при поддержке Правительства Республики Башкортостан, Министерства образования Республики Башкортостан, Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан,Торгово-промышленной палата Республики Башкортостан.

Основные цели Форума: содействие в организации практик, стажировок, трудоустройстве студентов и выпускников ВУЗов и колледжей Республики Башкортостан в 2019 году. Содействие предприятиям и организациям в поиске квалифицированных специалистов, наборе сотрудников на открытые вакансии, и развитие социального партнерства между ВУЗами и бизнес-сообществом Республики Башкортостан и Российской Федерации.

К участию в форуме приглашаются студенты и выпускники образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования Республики Башкортостан.

На форуме пройдёт ярмарка вакансий рабочих мест работодателей Республики Башкортостан и Российской Федерации, предоставляющих работу в следующих сферах экономической деятельности: нефтегазовая промышленность, машиностроение, химическая промышленность, пищевая и перерабатывающая промышленность, легкая и текстильная промышленность, обрабатывающие производства, предприятия агропромышленного комплекса, экология, строительство, страхование, аудит и банковские услуги, туристический и ресторанный бизнес, сфера бытовых услуг, торговля, сервис телекоммуникационных систем, дизайн среды и интерьера, образовательные услуги.

Студенты и будущие выпускники ВУЗов и колледжей смогут принять участие в мастер-классах от кадровых агентств и руководителей кадровых служб предприятий, викторине работодателей с награждением победителей.

Место проведения: ВДНХ-ЭКСПО, ул.Менделеева,158.

Время работы: 9.45 — 13.00.