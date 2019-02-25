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Верховный суд Башкирии вынес решение по делу главы адвокатской палаты

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Верховный суд Башкирии вынес решение по делу главы адвокатской палаты Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Избрание главой адвокатской палаты республики Булата Юмадилова признано законным. Такое решение принято в Верховном суде Башкирии. Но истцы-правозащитники намерены обжаловать и это решение, так как считают данное назначение незаконным.

Пять правозащитников в материалах дела отметили, что, когда у Юмадилова подошел к концу срок, то президентом палаты стал его помощник — адвокат Гафаров. Через пять дней он сложил свои полномочия и новым главой башкирской адвокатуры вновь стал Юмадилов, сообщает телеканал «Вся Уфа».

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан, рассмотрев апелляционную жалобу истцов, пришла к выводу о законности и обоснованности решения Кировского районного суда от 16 октября 2018 года, на котором избрание президента Адвокатской Палаты Республики Башкортостан Юмадилова было признано законным и правомерным и не нарушающим права и интересы адвокатов», — комментирует вице-президент Адвокатской Палаты РБ Чулпан Муртазина.

Теги: Верховный суд, адвокатская палата
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