Фото: Стоп-кадр видео Экологическая обстановка в Сибае никак не повлияла на качество продукции - мнение Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Экологическая обстановка в Сибае никак не повлияла на качество продукции», — заявила местному телевидению и.о. Директора городского рынка Гульназ Султанова. Творог и яйца здесь продают сибайские фермеры, другие продовольственные товары привозят из Баймакского района, Челябинской и Оренбургской области.

«Вот я сколько живу, у нас чистейший воздух. Я не замечаю. Никогда не надеваю респиратор, ничего. Я не чувствую лично. А продукцию, которую берем, на ней, думаю, это не отражается», — говорит жительница Сибая Фархана Гайнанова.

По словам ветеринарного врача горветстанции Вадима Передельского, на данный момент заболеваемость животных средняя и касается она зимне-весеннего периода. «Массового падежа нет. Сейчас просто снижение иммунитета идет, авитаминоз», — уточнил специалист.