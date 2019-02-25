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Сибайский карьер затоплен почти на 40 метров

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Сибайский карьер затоплен почти на 40 метров Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Сибайском карьере продолжают подтопление подземных горных выработок. По словам представителя сибайского филиала УГОК Александра Пономарева, на данный момент уровень поднятия воды от горизонта 549 метров составляет 39,8 метра.

На ежедневном брифинге руководитель оперативного штаба Александр Лопухов отметил, что замеры воздуха в городе за последние сутки провели 49 раз, причем 6 раз — в ночное время.

«Максимальное превышение уровня диоксида серы — в 10,5 раз — выявлено 25 февраля в час дня по ул. Чернышевского, 5», — говорится в официальном сообщении штаба.

Сотрудники республиканского МЧС продолжают дворовой обход, а врачи прием пациентов по нескольким направлениям.

Работы по ликвидации очагов возгорания руды в карьере продолжаются, ежедневно в карьер подаются заиловочная смесь и глино-породная масса.

Теги: Сибай, карьер, затопление
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