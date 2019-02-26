В поликлинике «МЕГИ» в Уфе открылся Центр лазерной хирургии

В Уфе в поликлинике современных медицинских технологий «МЕГИ», находящейся по адресу ул. 50 лет СССР, 30/1, открылся Центр лазерной хирургии.

Центр оснащен семью полупроводниковыми лазерными установками, четыре из которых фирмы IPG. С их помощью специалисты готовы оказать пациентам самые разные виды услуг от косметологических до серьезных хирургических вмешательств.

«Лазерные технологии уже давно нашли свое применение в хирургической практике. Сейчас многие клиники их используют», — комментирует заместитель главного врача по хирургии сети клиник для взрослых и детей «МЕГИ», доктор наук, Галлямов Айдар Хамитович.

«Лазерный аппарат — уникальный прибор, испускающий тонкий пучок света, в котором сконцентрировано огромное количество энергии, способный рассекать и заваривать ткани, останавливать кровотечения. На этом принципе основан так называемый — лазерный скальпель. Использование лазера действительно эффективно, ведь оно позволяет обеспечить бескровность операции, точность работы хирурга и полную стерильность. Кроме того, лазерное воздействие происходит практически безболезненно и не требует длительной послеоперационной реабилитации.

При необходимости и желании в раннем послеоперационном периоде, пациент проводит необходимое время в палате под наблюдением опытного медицинского персонала».

В центре ведут прием хирург, проктолог, уролог, гинеколог, маммолог и сосудистый хирург.

Центр лазерной хирургии готов помочь пациентам с проктологическими, урологическими, гинекологическими проблемами, а также с заболеваниями вен и сосудистой хирургии.

С полным перечнем услуг центра можно ознакомиться на сайте http://megi.clinic/

Есть противопоказания. Не забудьте проконсультироваться со специалистом.