Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.25 ↓

EUR 74.08 ↑

26 февраля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В поликлинике «МЕГИ» в Уфе открылся Центр лазерной хирургии

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

В Уфе в поликлинике современных медицинских технологий «МЕГИ», находящейся по адресу ул. 50 лет СССР, 30/1, открылся Центр лазерной хирургии.

Центр оснащен семью полупроводниковыми лазерными установками, четыре из которых фирмы IPG. С их помощью специалисты готовы оказать пациентам самые разные виды услуг от косметологических до серьезных хирургических вмешательств.

«Лазерные технологии уже давно нашли свое применение в хирургической практике. Сейчас многие клиники их используют», — комментирует заместитель главного врача по хирургии сети клиник для взрослых и детей «МЕГИ», доктор наук, Галлямов Айдар Хамитович.

«Лазерный аппарат — уникальный прибор, испускающий тонкий пучок света, в котором сконцентрировано огромное количество энергии, способный рассекать и заваривать ткани, останавливать кровотечения. На этом принципе основан так называемый — лазерный скальпель. Использование лазера действительно эффективно, ведь оно позволяет обеспечить бескровность операции, точность работы хирурга и полную стерильность. Кроме того, лазерное воздействие происходит практически безболезненно и не требует длительной послеоперационной реабилитации.

При необходимости и желании в раннем послеоперационном периоде, пациент проводит необходимое время в палате под наблюдением опытного медицинского персонала».

В центре ведут прием хирург, проктолог, уролог, гинеколог, маммолог и сосудистый хирург.

Центр лазерной хирургии готов помочь пациентам с проктологическими, урологическими, гинекологическими проблемами, а также с заболеваниями вен и сосудистой хирургии.

С полным перечнем услуг центра можно ознакомиться на сайте http://megi.clinic/

Есть противопоказания. Не забудьте проконсультироваться со специалистом.

Теги: МЕГИ, лазерная хирургия, клиника
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе из окна одиннадцатого этажа выпал сотрудник отдела полиции
В Уфе, на улице Комарова вечером 24 февраля, у подъезда обнаружили труп сотрудника отделения полиции №8. Об этом агентству «Башинформ» стало известно и
В Уфе снег упал на маму с годовалой дочерью
Инцидент произошел в Уфе около 16 часов 25 февраля. Женщина выходила с коляской и годовалой дочерью из подъезда многоквартирного дома по улице Менделеева
МВД Башкирии объявило награду за помощь в розыске подозреваемого в тяжком преступлении
МВД по Башкортостану объявило денежное вознаграждение — 200 тысяч рублей — за помощь в розыске мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого престу
В Башкирии синоптики обещают потепление и снег
В Башкирии синоптики обещают потепление и снег. Завтра, 26 февраля, местами ожидается небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть