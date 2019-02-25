На 20-летие Башкирии в Уфу приезжали легендарный лётчик Водопьянов и сын Чапаева

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

На народный праздник на берегу реки Белой собрались тысячи трудящихся. Как в Уфе праздновали 20-ю годовщину республики, рассказала газета «Красная Башкирия» в июне 1939 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«День 10 июня был днем подлинного народного праздника, — отмечается в газете. — С утра сотни автомашин непрерывным потоком устремились за город. Люди ехали на пароходах, на велосипедах, шли пешком». Тысячи трудящихся собрались на народный праздник на берегу реки Белой в честь 20-летия Башкирии.

Среди почетных гостей праздника были шестой Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета БАССР, легендарный летчик Михаил Водопьянов и сын Чапаева – Аркадий, также военный летчик.

На празднике Аркадий Чапаев рассказал несколько эпизодов из боевой жизни своего отца, бесстрашного полководца Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева.

Аплодисментами встретили выступление Героя Советского Союза Михаила Водопьянова. Когда он говорил «о великой заботе товарища Сталина, которая воодушевляла его на новые успехи», участники праздника долго аплодировали, рассказывают в издании.

После митинга началось народное гулянье. В эстафете в честь 20-летия республики приняли участие 12 физкультурных команд. 60 бегунов оспаривали первое место в сабантуйном беге. Тогда первым к финишу пришел колхозник из артели «Правда» Кармаскалинского района Федоров и получил за это приз — велосипед.

Также внимание зрителей привлекали массовые аттракционы: лазание по шесту, бой мешками на перекладинах и башкирская борьба. Победителем в башкирской борьбе стал колхозник артели «Башкордстан» Ишимбайского района 62-летний Шамси Туктамышев. «Я не чувствую старости, я всегда выхожу победителем на сабантуях», — поделился он.

До позднего вечера веселились жители республики. «Вечером улицы Уфы были ярко иллюминированы. У кинотеатров и в парке демонстрировались картины», — резюмировали в газете.

Справка. В 1934 году советский летчик Михаил Водопьянов, спасая моряков с раздавленного льдами парохода «Челюскин», перелетел 6500 км из Хабаровска на Чукотку на самолёте Р-5 — без штурмана, без радиста — и вывез 10 человек. За это он и еще шесть летчиков первыми в стране были удостоены звания Героя Советского Союза.

Менее чем через месяц после приезда в Башкирию, 7 июля 1939 года, военный летчик Аркадий Чапаев погиб при выполнении фигуры высшего пилотажа на истребителе И-16.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.