В Башкирии синоптики обещают потепление и снег
Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии синоптики обещают потепление и снег Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии синоптики обещают потепление и снег.
Завтра, 26 февраля, местами ожидается небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -9,-14, при прояснении до -19 градусов, днем будет -4,-9 градусов.
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В Башкирии синоптики обещают потепление и снег
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