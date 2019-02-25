Фото: Олег Яровиков Факт отравления ребенка диоксидом серы в Сибае не подтвержден - прокуратура Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Башкортостана провела проверку в связи с публикациями в СМИ о возможном отравлении ребенка диоксидом серы в городе Сибае. Выяснилось, что 10-летний ребенок вместе с матерью в феврале этого года обратились в детскую больницу №17 Уфы с жалобами на насморк, кашель, вялость. Врачи назначили мальчику обследование и лечение.

«Согласно полученным результатам обследования, отравление ребенка диоксидом серы либо другими токсическими веществами не подтверждено», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура потребовала от сотрудников регионального Росздравнадзора проверить качество оказанной медпомощи в соответствии с поставленным ребенку диагнозом.