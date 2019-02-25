Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии фельдшеры скорой помощи получат планшеты Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В 2019 году планируется приобрести 305 планшетов для фельдшеров скорой помощи, чтобы обеспечить доступ медиков к электронной медицинской карточке пациента в режиме онлайн сразу, на месте вызова.

Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Максим Забелин в ходе оперативного совещания в Правительстве Башкирии в понедельник, 25 февраля. Он доложил о формировании единой информационной системы, единой диспетчерской службы скорой медпомощи. Цель проекта — чтобы на вызов к пациенту приезжала ближайшая бригада, вне зависимости от территориальной принадлежности.

В настоящее время в 57 медицинских организациях работают 305 бригад скорой помощи. В семи сельских районах в смену выезжает одна бригада, в 14 районах — две бригады.

В Башкирии в трех территориях реализуется пилотный проект объединения служб скорой помощи. В Уфе и Уфимском районе службы объединили с республиканской станцией скорой помощи и отделением Уфимского района, в зону обслуживания попали 1,5 млн жителей. В Нефтекамске объединили Илишевский, Янаульский, Калтасинский, Дюртюлинский, Бураевский, Татышлинский, Балтачевский районы, где обслуживается 375 тысяч населения. После модернизации скорая до любого населенного пункта доезжает не более, чем за 20 минут.

В Месягутовской ЦРБ объединили Белокатайский, Кигинский, Мечетлинский, Салаватский районы с охватом 110 тысяч жителей.

В ближайшие годы планируется масштабировать этот проект на всю республику.

Врио главы республики Радий Хабиров обратил внимание министра на то, чтобы оптимизация не сказалась на качестве оказываемых услуг, и ни в коем случае не увеличивался срок ожидания скорой помощи.

«Вы должны проверять любой факт задержки прибытия скорой помощи», — сказал руководитель региона, обращаясь к Максиму Забелину.