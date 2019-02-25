Победитель конкурса «Учитель года-2018» провел в Уфе урок обществознания

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018» Алихан Динаев в уфимской гимназии №39 провел урок обществознания. Для гостя организовали экскурсию по гимназии, показали классы, спортзал, а ученики — члены краеведческого кружка рассказали историю школы. Алихан Динаев преподает обществознание и право в Математической школе № 1 имени Х.И. Ибрагимова города Грозный Чеченской Республики. На открытом уроке, который прошел в 9А классе, ребята разбирали тему режимов правления – тоталитаризма, авторитаризма и демократии. С самого начала урок проходил в интерактивном режиме, ученики отвечали на вопросы педагога, высказывали предположения. На экране учитель транслировал скриншоты новостей российских информагентств и предлагал предположить, к какому режиму эти события относятся. Закрепили материал в ролевой игре, в которой ученики разделились на три команды, каждая из которых продемонстрировала «свой» режим правления. Также Алихан Динаев провел беседу с выпускниками на тему: «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по обществознанию». Планируются мастер-классы для учителей социально-гуманитарного цикла, участников конкурса «Учитель года столицы Башкортостана», педагогический дискуссионный клуб по актуальным вопросам современного российского образования и установочный семинар для учителей-участников профессионального конкурса «Учитель года Республики Башкортостан – 2019».

Алихан Динаев – учитель обществознания в Математической школе им. Х.И. Ибрагимова в Грозном, преподаватель в образовательном центре «Открытие», постоянный автор ряда газет и онлайн-изданий об образовании, телеведущий и автор учебных пособий.