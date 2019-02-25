Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Квитанции за умерших, зачем уфимцы ездят в Татарстан Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Стало известно, какие курорты выбрали российские туристы для отдыха на 23 февраля. Среди самых популярных — горнолыжный курорт в Башкирии.

Здесь праздничный отдых. Как информирует РИА Новости, в первую пятерку российских курортов, популярных для горнолыжного отдыха на День защитника Отечества, вошли Красная Поляна в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Абзаково в Башкирии, Миасс в Челябинской области и Кировск в Мурманской области. Выяснилось, что путешественники бронируют праздничный отдых в горах на срок от двух суток до недели и тратят на аренду жилья от 1 500 до 6 500 рублей в сутки. При этом дешевле всего проживание обходится в Челябинской области, дороже — в сочинской Красной Поляне.

Где горки выше, а бассейны глубже. В продолжение «туристской» темы — «Аргументы и факты» выяснили, для чего россияне ездят в соседние страны и какие направления для поездок наиболее популярны для жителей разных регионов нашей страны. Оказалось, жители Северо-Запада обожают посещать соседнюю Финляндию. Главная причина — шопинг. Многие товары страны Суоми выгодно покупать там. Жители Ленинградской, Псковской и Новгородской областей устремляются в соседнюю Эстонию по тем же причинам: шопинг и «откатка» визы. В бывшей стране СССР цены пониже и «менталитет у прибалтийских соседей поближе нашему, чем у сложных финнов». Калининградцы посещают Польшу и привозят оттуда мебель и продукты — молочку и кофе. Жители Челябинска — частые гости в Екатеринбурге. Место притяжения челябинцев — местная «ИКЕА». Маршрут, любимый уфимцами, Уфа — Казань. Уфимцы ездят в Татарстан, чтобы полюбоваться красотами Казани, отдохнуть в большом местном аквапарке. «Не так давно и в Уфе построили похожий развлекательный комплекс, но казанские горки выше, а бассейны глубже», — рассказали в газете.

Быть лидером. «Газета.ру» узнала, кто участвует в финале конкурса управленцев «Лидеры России» от ПФО. Как сообщается, в Приволжье приглашения в финал получили 34 конкурсанта из 12 регионов округа. «Из их числа Нижегородскую область представляют семь участников, Республику Башкортостан — шесть, Самарскую область — шесть, Республику Татарстан — четыре, Саратовскую область — три, Пермский край — два. По одному участнику — из Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Оренбургской области, Пензенской области, Ульяновской области и Чувашской Республики». Как пишет «Газета. ру», «Ильгиз Баймуратов также счел для себя необходимым участие в конкурсе «Лидеры России». Он уже создал с нуля и возглавил международную аудиторско-консалтинговую сеть ООО «Финэкспертиза-Сеть». Сейчас сеть представлена 15 офисами в 13 странах, рассказывает он: «Благодаря работе этой компании увеличились поступления налогов в бюджет в Ивановской области, Москвы, Московской области и Республики Башкортостан, а также было создано не менее 400 рабочих мест». Соцпроект, который реализует Баймуратов, затрагивает тему менторства для детей школьного возраста. К организации привлечены руководство одной из гимназий Уфы и ассоциация выпускников этого учебного заведения. В гимназии учились родители Ильгиза, и она считается кузницей талантов в столице Башкирии, пояснили в издании. «Эта гимназия — реально работающий социальный лифт», — резюмировал Баймуратов. Финалисты конкурса получат гранты на 1 млн рублей.

В РПЦ заинтересовались аниме-иконами. Как сообщили на «Ленте.ру», Уфимская епархия изучает паблик в соцсети «ВКонтакте», где пользователи выкладывают иконы, нарисованные в стиле аниме. По утверждению пресс-секретаря епархии Уфы Евгения Шерышева, в РПЦ знают об этом течении, однако позиция по этому вопросу еще не выработана. «Специалисты посмотрят и решат, возможно, направят запрос в Московскую епархию. Есть там моменты оскорбления чувств верующих или нет, это решать специалистам», — заявил он.

При этом, как сообщил изданию «Взгляд» художник Дмитрий Грозов, «иконы с лицами в стиле аниме, опубликованные в соцсетях, являются примером низкосортного юмора, но их не надо принимать за оскорбление, так как они сделаны без злого умысла». Он добавил, что не нужно устраивать «охоту на ведьм», так как к иконам не приделали «ничего криминального».

Телеканалу НТВ по этому поводу также «в Уфимской епархии подтвердили, что ознакомились с творчеством художников и собираются сообщить об этом в Московскую епархию». В сюжете говорится, что уфимское сообщество в соцсети специализируется на «течении народного искусства», которое «произрастает из ортодоксального христианства и японской анимации».

Метры или люди: какой из способов взимания платы справедлив? Это выясняли в «Российской газете», получив первые платежки с новой услугой за «вывоз ТБО». Расчеты показали, что платеж с человека вырос примерно на 150 рублей в зависимости от норматива накопления ТКО. «Так, в Екатеринбурге до 1 января вывоз ТБО был включен в строку "содержание жилья", а тариф составлял 1,59 рубля за 1 кв. м. Жители многоэтажек платили за мусор по 60-70 рублей в месяц. Теперь платят по 148,62 рубля с одного прописанного». Как отмечается, регионы сами решили, как взимать плату: с количества жильцов или с площади жилья. В Тамбове новый платеж достиг 116 рублей на человека. В Брянске плата составляет 89 рублей с жильца, в Туле — 119. В трети регионов, откуда были присланы платежки в «РГ», новый тариф был рассчитан исходя из площади. Как рассказали в газете, «врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал снизить предел до 70 рублей, а для отдаленных районов — до 35 рублей с человека в месяц. На этих цифрах и остановились, однако произошли сбои. В Уфе прислали платежки с удвоенной суммой — 140 рублей вместо 70».

При этом «Новые Известия» узнали, что «в Башкирии требуют деньги за вывоз мусора с давно умерших людей». «Семья Мальцевых живёт в частном доме, но также им принадлежит и квартира в многоэтажке. Все члены семьи прописаны в доме, но платёжки получили по обоим адресам. Также, по словам Мальцева, его друзья и вовсе получили квитанции за давно умерших родителей, бабушек и дедушек». Подобные случаи были и в Ишимбайском районе Башкирии, говорится в газете.

Правила посадки в самолет изменились. Как информирует РИА Новости﻿, по приказу Минтранса теперь при онлайн-регистрации на рейс пассажиры будут получать электронные посадочные. Авиакомпании обязаны информировать о возможности использования электронного талона. Как рассказали агентству в аэропорту Уфы, с конца 2018 года более тысячи пассажиров авиакомпаний Utair, S7 Аirlines и «Аэрофлот» уже воспользовались услугой онлайн-талонов. В то время как в петербургском Пулково только обсуждают перспективу обслуживания пассажиров по электронным посадочным.

Как закрыть звено Умарка. Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился на «Матч ТВ» ожиданиями от первого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым». «В нынешнем сезоне с «Салаватом» мы встречались только два раза... Не могу сказать, что знаю ее досконально. Все время перед началом серии будет посвящено изучению соперника... Пока могу отметить первую тройку нападения противников, ведомую Линусом Умарком. Она представляет собой ударную силу: все игроки очень опытные, давно выступают вместе и отличаются высокой результативностью. Нам нужно закрыть это звено», — сказал он и отметил, что «хоккеистов высокого уровня в составе «Салавата» хватает.

«Металлург» примет «Салават Юлаев» 25 февраля, уточнили на спортивном канале.

Вокруг кого консолидировалась футбольная семья? «Известия» пишут, что в ФК «Зенит» новым президентом и гендиректором клуба стал экс-глава КХЛ Александр Медведев. А ранее свою должность покинул председатель совета директоров сине-бело-голубых, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, возглавивший Российский футбольный союз. Его кандидатура была единогласно поддержана участниками внеочередной конференции РФС, состоявшейся на прошлой неделе. Как заявил «Известиям» гендиректор «Уфы», президент Федерации футбола Башкортостана Шамиль Газизов, «Александру Валерьевичу пока надо вникнуть в ситуацию, чтобы определить основные направления работы. Но мы все будем его поддерживать и помогать ему. Хочу отметить, что единогласная поддержка при голосовании в его пользу говорит о том, что вся футбольная семья консолидировалась вокруг одного человека. Все всё понимают и поддерживают Дюкова». «Для нас очень важно, что человек хорошо знает профессиональный футбол. В то же время Дюков долго работает во главе крупной нефтедобывающей компании, что подразумевает глубокое взаимодействие с регионами — основные вопросы решаются именно там», — добавил Газизов.