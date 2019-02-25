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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии спасатели всю ночь искали пропавших на снегоходе молодых людей

ОБЩЕСТВО
Фото: Мирон Доровских

В Башкирии спасатели всю ночь искали пропавших на снегоходе молодых людей Фото: Мирон Доровских

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В экстренные службы Башкирии вечером 24 февраля поступило сообщение о том, что между населенными пунктами Казырово и Ушаково Уфимского района 18-летний молодой человек и 19-летняя девушка, катаясь на снегоходе, попали в овраг и не могут выбраться.

На поиски оперативно выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС на двух снегоходах.

«Поиск осложнялся отсутствием связи и темным временем суток. Спасатели всю ночь, не останавливаясь, искали потерявшихся молодых людей. К счастью, парня с девушкой нашли и отвезли домой», — сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС
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