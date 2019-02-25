Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии выяснят, почему так мало граждан обращается за бесплатной юридической помощью Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Несмотря на большой круг лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, воспользоваться этим правом граждане Башкортостана не спешат. Эту проблему депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании. Заседание пройдет в форме проведения парламентских слушаний. Провести слушания планируется в апреле этого года.

«Бесплатная юрпомощь оказывается преимущественно Государственным юридическим бюро Республики Башкортостан в форме консультаций, составления правовых документов, представления интересов в судах, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Круг граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, достаточно обширен. Это малоимущие, многодетные семьи, ветераны, инвалиды, усыновители, лица, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, и ряд других категорий. Парламент республики регулярно работает над расширением перечня граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Так, за последние год-два мы приняли законы, давшие такое право обманутым дольщикам, почетным донорам, ветеранам боевых действий, неработающим пенсионерам, жертвам политических репрессий, одиноким родителям, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие техногенных катастроф».

Константин Толкачев подчеркнул, что число граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, довольно велико, однако фактическое обращение за данной услугой находится на очень низком уровне. Так, за 10 месяцев 2018 года Государственным юридическим бюро Республики Башкортостан такая помощь оказана всего чуть более двум тысячам человек.

«Получается, что закон, который мы регулярно совершенствуем, носит спящий характер, – подчеркнул Константин Толкачев. – Необходимо понять, в чем причина. То ли это недостаточное информирование населения о возможности данной услуги, то ли это неудачно проработанный формат ее получения, недостаточно высокое качество оказания бесплатной юридической помощи. С целью разобраться в этих вопросах и решено провести парламентские слушания, выслушать мнения разных сторон. Закон должен работать. Граждане должны получать юридическую помощь, и она должна быть высококвалифицированной. Потребность в такой помощи сегодня есть практически у каждого, кто имеет на нее право. В современном мире помощь юриста требуется людям повсеместно при отстаивании своих интересов, подготовке различных документов».