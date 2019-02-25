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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

«Тебя нет, трудно»: выживший в учалинской бойне написал письмо-признание покойной жене

ОБЩЕСТВО
Фото: Учалинская газета, Vk

«Тебя нет, трудно»: выживший в учалинской бойне написал письмо-признание покойной жене Фото: Учалинская газета, Vk

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Учалинец Зариф Хилажев, выживший в страшной перестрелке 13 января, спустя месяц вернулся домой. В своем аккаунте в Instagram мужчина написал письмо-признание в любви своей покойной жене Гульсие Хилажевой.

«Десять лет тому назад ты ворвалась в мою жизнь, украсив ее своей красотой, звонким голосом. Я знал, что ты будешь моей, и так произошло. Спасибо, родная, за эти прекрасные годы, за чудесных детей, за терпение, за запоминающиеся дни всей моей жизни до… Тебя нет, трудно. Не хочу в это верить, но для меня ты всегда будешь и останешься со мной рядом... рядом с нами, в моем сердце, в глазах наших детей. Люблю...», — написал Зариф Хилажев.

На его лице фамильная улыбка, но в глазах все еще нескончаемая печаль. Как пишет «Учалинская газета», на улице Зарифа приветствуют и даже обнимаются, желая здоровья, даже совсем незнакомые люди.

«Чувствую себя хорошо. Одна рука пока в гипсе, вторая в конструкциях Елизарова. Думаю, самое тяжелое позади, месяц в больнице пролежал... Очень благодарен своим родителям, доченьке Назгуль, не испугалась она, сумела перевязать меня... Признателен родным, друзьям; хирургам и травматологам нашей больницы, реанимационного отделения РКБ им. Куватова, которые буквально с того света меня вытащили. Всем землякам огромное спасибо!», — сказал учалинец.

Как сообщало агентство «Башинформ», трагедия произошла 13 января. В этот день рано утром местный житель Артур Ибрагимов поссорился со своей супругой после возвращения из кафе. Женщина, опасаясь за свою жизнь, сбежала от него, по пути она просила помощи соседей. Мужчина преследовал ее с ружьем – по дороге он расстрелял семью Хилажевых, убил живущего рядом майора полиции. Догнав женщину, выстрелил ей в голову и покончил с собой.

В региональном управлении Следкома России продолжают расследовать уголовное дело по факту расстрела трех человек. Следователям предстоит восстановить все детали событий того утра, после чего дело, скорее всего, будет закрыто из-за смерти подозреваемого.

Теги: перестрелка, ЧП, память
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