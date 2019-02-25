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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Целевая подготовка специалистов для СИБУРа началась в УГНТУ

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ОБЩЕСТВО

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете стартовала очередная программа целевой подготовки студентов, которая в 2019 году направлена на подготовку специалистов для трёх предприятий СИБУРа: «СибурТюменьГаза», «ЗапСибНефтехима» и «ПОЛИЭФа». Набор в группу проводился в декабре среди студентов 3-4 курсов бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры через многоступенчатый отбор и собеседование с экспертами производства. Целевое обучение пройдут 13 человек по направлениям: химическая технология, автоматизация производственных процессов, технологические машины и оборудование, лаборант химического анализа.

Программа отличается от стандартной вузовской программы глубиной теоретического обучения по профильным предметам, включает не только занятия с экспертами предприятий-заказчиков, но также и практические стажировки на производствах: поэтапное изучение производственных процессов, овладение передовыми технологиями и профессиональными навыками, погружение в производственную культуру и корпоративные ценности. Реализация профессиональной образовательной программы обеспечивается педагогами вуза и наставниками от предприятий. Программа рассчитана на два года, во время которых пройдет фактически два выпуска: в 2019 году и в 2020.

Руслан Кирдяпкин, третьекурсник технологического факультета на вопрос, что его привлекает в СИБУРе, ответил: «Работники кадровых служб компании – хорошие ребята, понимающие. Они проявляют к студентам искренний интерес, а мы ведь, по сути, ещё ничего из себя не представляем, даже диплома нет, но они относятся к нам серьёзно. Кроме того, СИБУР – крупный нефтехимический холдинг, при этом они заботятся об экологии, перерабатывают попутный газ, а не сжигают его, закупают остаточное сырьё у других нефтяных компаний. И у них есть интересные программы для студентов».

На пятом этаже главного корпуса УГНТУ состоялось торжественная церемония открытия бренд-зоны крупнейшей нефтехимической компании. Здесь размещена полезная для студентов информация о деятельности компании, установлены мягкие кожаные диваны, выполненные в корпоративных цветах, на которых учащиеся и преподаватели вуза могут отдохнуть и пообщаться между лекциями. Предусмотрена и возможность подзарядки мобильных устройств.

«Взаимодействие УГНТУ с компанией СИБУР является весьма перспективным для подготовки высококвалифицированных кадров. Появление такой бренд-зоны – логичный шаг в развитии нашего сотрудничества», − отметил проректор по учебной работе УГНТУ И.Г. Ибрагимов.

Теги: УГНТУ, СИБУР, обучение
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