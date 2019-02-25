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В УГНТУ начала работу учебная группа АО «Транснефть – Урал»

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ОБЩЕСТВО

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова /.

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) приступил к занятиям второй набор учебной группы АО «Транснефть – Урал». Обучение ведется в формате факультатива. Первое занятие «Транснефть-группы» было посвящено правилам служебного поведения персонала.

Во второй состав группы включено 30 слушателей. Все студенты прошли анкетирование и собеседование с представителями АО «Транснефть – Урал» и УГНТУ.

Как и первая «Транснефть-группа», набранная в 2018 году, новый набор сформирован для обучения специалистов, желающих связать свою карьеру с работой в системе трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Однако программа обучения заметно скорректирована с учетом полученного опыта. Так, большое внимание будет уделено освоению принципов бережливого производства, которые сейчас активно внедряются на предприятии. Кроме того, упор будет сделан и на психологической подготовке студентов – они будут осваивать принципы решения управленческих задач, развивать навыки общения с рабочим персоналом.

Все это должно облегчить специалистам-нефтепроводчикам адаптацию на будущих рабочих местах, а значит, повысить эффективность их работы. Об этих важных новшествах сообщил студентам генеральный директор АО «Транснефть – Урал» Тимур Безымянников в своем вступительном слове перед началом занятий. Он также подчеркнул, что изменения внесены и в схему прохождения производственной практики: внимания практическим занятиям будет уделяться больше, и эффективность их должна стать заметно выше. Каждый участник «Транснефть-группы» должен получить возможность применить полученные навыки, принять участие в выполнении производственных задач.

Студенты, прошедшие обучение в группе, будут приглашены на практику в организации системы «Транснефть» в целях формирования профессиональной ориентации и мотивации студентов УГНТУ к получению дополнительных профессиональных знаний и умений для последующего трудоустройства в организациях системы ПАО «Транснефть».

Теги: УГНТУ, Транснефть-Урал
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