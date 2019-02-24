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В Росгвардии Башкирии прокомментировали спровоцированную школьницей драку в ресторане

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Росгвардии Башкирии прокомментировали спровоцированную школьницей драку в ресторане Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе накануне вечером на пульт Управления Росгвардии Башкирии поступил сигнал «тревога» с охраняемого объекта — ресторана быстрого питания «Макдональдс», расположенного в Октябрьском районе. По информации пресс-службы ведомства, на место происшествия была направлена группа задержания вневедомственной охраны.

«К прибывшим в течение трех минут росгвардейцам обратилась администратор заведения. Она сообщила, что несовершеннолетние девушки спровоцировали конфликт парней, который перерос в драку. Самих девушек на тот момент не было в зале, на прилегающей территории их также не обнаружили. При виде правоохранителей парни успокоились, конфликт был исчерпан. Претензий ни друг к другу, ни к сотрудникам Росгвардии они или сотрудники заведения не предъявляли», — прокомментировала «Башинформу» начальник пресс-службы Управления Росгвардии по РБ Наталья Трутнева.

Группа задержания вернулась на маршрут патрулирования.

Ранее в пресс-службе МВД Башкирии проинформировали, что две несовершеннолетние девушки в помещении ресторана брызнули газовым баллончиком. Их личности установлены. После проверки инспекторами по делам несовершеннолетних по ним будет принято решение в соответствии с законом.

Теги: Росгвардия, инцидент
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