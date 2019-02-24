Фото: Ксения Калинина Мэрия Уфы опровергла информацию о «снежных субботниках бюджетников» Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Мэрия Уфы опровергла сообщения о «субботниках бюджетников» в праздничные дни. О том, что «по распоряжению руководства Башкирии коммунальные службы Уфы вышли на уборку снега в праздничный день», сообщили федеральные телеграмм-каналы.

Как пояснили «Башинформу» в администрации столицы Башкирии, в выходные и в праздники на очистке города от снега работают муниципальные службы, у работников которых такой режим предусмотрен контрактом и, соответственно, оплачивается. Графики комплексной очистки по районам города публикуются на сайте мэрии.

Ранее сообщалось﻿, что администрации городских районов выходили с инициативой проведения «снежных» субботников на добровольных началах. Так, администрация Советского района призывала горожан присоединиться к флешмобу и почистить проходы к детским площадкам, парковкам во дворах и тротуары, ведущие в школы и детские сады.

Как сообщал «Башинформ», за 20 дней февраля в Уфе выпало 120% нормы месячных осадков.