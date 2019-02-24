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ФК «Уфа» и супруга врио главы Башкирии навестили воспитанников детдома №1

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео ФК Уфа | Видео: www.fcufa.pro

ФК «Уфа» и супруга врио главы Башкирии навестили воспитанников детдома №1 Фото: стоп-кадр видео ФК Уфа | Видео: www.fcufa.pro

УФА, 24 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Игроки футбольного клуба «Уфа» и супруга руководителя Башкортостана Каринэ Хабирова посетили уфимский детский дом №1. По информации пресс-службы уфимского футбольного клуба, старший тренер школы ФК «Уфа» Сергей Томаров, нападающий «Уфы-2» Вячеслав Журавлев и голкипер Глеб Ефимов провели для детей мастер-класс, а также подарили детдому мячи и фирменные футболки.

Первая леди республики вместе с волонтерами устроили для ребят настоящий праздник. Так совпало, что у одного из воспитанников в этот день было важное событие – день рождения. Мальчик отметил его в кругу друзей и гостей, а также получил ценные подарки.

«Желаю тебе всего самого наилучшего. Пусть все твои мечты сбываются», — поздравила именинника Каринэ Хабирова.

Воспитанники учреждения рассказали, как искренне болеют за уфимских футболистов, пожелали команде побед и обещали обязательно прийти на матч «Уфа — Динамо», который состоится уже 3 марта на стадионе «Нефтяник».

«Дети с энтузиазмом восприняли наш приход. Им было интересно — задавали много вопросов. Наши футболисты показали несколько технических приемов. Думаю, им это поможет в дальнейшем. При возможности мы всегда стараемся принимать участие в таких мероприятиях», — сказал старший тренер школы ФК «Уфа» Сергей Томаров.

Дружеская встреча завершилась чаепитием.

Ранее футбольный клуб «Уфа» и супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова навестили﻿ воспитанников уфимского детского дома №9.

Теги: Каринэ Хабирова, ФК «Уфа», детдом, дети
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