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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Житель Башкирии сделал из старой машины подъемник

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр _sunargulov_, Instagram | Видео: _sunargulov_, Instagram

Житель Башкирии сделал из старой машины подъемник Фото: стоп-кадр _sunargulov_, Instagram | Видео: _sunargulov_, Instagram

УФА, 24 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В селе 1-е Иткулово Баймакского района Башкортостана местный «Кулибин» соорудил из старого автомобиля подъемник. Устройство было установлено на одной из местных горок – его уже оценила по достоинству местная детвора. Ребята на тюбингах без проблем добираются до вершины горы. За основу изобретатель взял отечественную машину «ВАЗ-2107».

«Началось это с брата, а мы с отцом подхватили идею и вместе сделали такой вот подъемник. Хороший был опыт. Главное, что я усвоил: можно сколько угодно думать, чертить все равно все не просчитаешь. Важно начать, а там уже само собой начнут приходить всё новые идеи и доработки», — поделился в своем аккаунте в Instagram автор видео.

Видео все больше набирает популярность в соцсетях. Многие пользователи изобретение оценили положительно, но некоторые отметили, что нужно доработать устройство с точки зрения безопасности.

Теги: изобретения
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