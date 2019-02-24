Фото: стоп-кадр _sunargulov_, Instagram | Видео: _sunargulov_, Instagram Житель Башкирии сделал из старой машины подъемник Фото: стоп-кадр _sunargulov_, Instagram | Видео: _sunargulov_, Instagram

УФА, 24 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В селе 1-е Иткулово Баймакского района Башкортостана местный «Кулибин» соорудил из старого автомобиля подъемник. Устройство было установлено на одной из местных горок – его уже оценила по достоинству местная детвора. Ребята на тюбингах без проблем добираются до вершины горы. За основу изобретатель взял отечественную машину «ВАЗ-2107».

«Началось это с брата, а мы с отцом подхватили идею и вместе сделали такой вот подъемник. Хороший был опыт. Главное, что я усвоил: можно сколько угодно думать, чертить все равно все не просчитаешь. Важно начать, а там уже само собой начнут приходить всё новые идеи и доработки», — поделился в своем аккаунте в Instagram автор видео.

Видео все больше набирает популярность в соцсетях. Многие пользователи изобретение оценили положительно, но некоторые отметили, что нужно доработать устройство с точки зрения безопасности.