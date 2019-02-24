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В Уфе найден пропавший 23 февраля 92-летний Маснави Гайнетдинов

ОБЩЕСТВО
Фото: группа поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

В Уфе найден пропавший 23 февраля 92-летний Маснави Гайнетдинов Фото: группа поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

УФА, 24 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе благополучно завершились поиски пропавшего без вести 92-летнего Маснави Гайнетдинова. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщили, что пожилой мужчина найдет живым – с ним все в порядке. Волонтеры поблагодарили за помощь в розыскных мероприятиях неравнодушных граждан.

Как сообщалось﻿ ранее, ветеран войны пропал в Уфе в День защитника Отечества. В поисках участвовали полицейские и волонтеры.

Теги: поиск пропавших
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