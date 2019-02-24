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Порадовали сыновей: Сибай впервые провел акцию «Материнский пирог солдату»

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Сибай ТВ» | Видео: Сибай ТВ

Порадовали сыновей: Сибай впервые провел акцию «Материнский пирог солдату» Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Сибай ТВ» | Видео: Сибай ТВ

УФА, 24 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Впервые в Сибае, в преддверии Дня защитника Отечества, прошла акция «Материнский пирог солдату», инициатором которой выступила администрация города.

Мероприятие объединило матерей, сыновья которых в настоящее время проходят службу в вооруженных силах Российской Федерации. С ароматными пирогами Альбина Шарафутдинова и Надежда Кузнецова навестили своих сыновей Наиля и Игоря в войсковой части №68545 города Ясный Оренбургской области.

«Решила воспользоваться такой возможностью – еще раз увидеть сына и порадовать его своим пирогом, и не только его, но и ребят, которые служат вместе с ним. Представляю, как это будет неожиданно и приятно для них, почувствуют, что о них заботятся», — рассказала телеканалу «Сибай ТВ» учитель биологии школы №12 Надежда Кузнецова.

«Новость о том, что проводится акция «Материнский пирог солдату», для меня была полной неожиданностью. Буквально за час до приглашения на эту акцию я готовила посылку сыну, потому что 4 марта ему исполняется 19 лет. Я с удовольствием согласилась поучаствовать, потому что давно мечтала съездить к сыну, увидеть, обнять его», — сказала жительница Сибая Альбина Шарафутдинова.

Материнский пирог – символ заботы и тепла материнских рук, особенно дорог он для солдат, отчий дом которых далеко, и многие из которых еще не скоро увидят своих родителей.

«Такая акция прошла в Сибае впервые. Ее цель – объединить матерей, которые ждут своих сыновей», — сообщила директор объединения подростково-молодежных клубов «Ровесник» Лена Мухаметова.

Праздничный пирог женщины презентовали и командованию войсковой части, поблагодарив их за достойное воспитание молодых людей настоящими и мужественными защитниками Родины.

Теги: Сибай, акция
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