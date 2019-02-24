Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk В Уфе пропал нуждающийся в медпомощи 92-летний Маснави Гайнетдинов Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

УФА, 24 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе полиция и волонтеры разыскивают 92-летнего Маснави Гайнетдинова. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщается, что ветеран Великой Отечественной войны пропал в День защитника Отечества, 23 февраля.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые с залысиной, серые глаза.

Был одет в черный пуховик с капюшоном, черные брюки, черные сапоги и шапку.

С собой пенсионер взял черную дермантиновую сумку с синими карманами.

«Разыскиваемый нуждается в медпомощи. Он может находиться в вашем районе, — сообщили волонтеры. – Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112».