Уфимская больница №13 вошла в число лучших учреждений здравоохранения России
Уфимская больница №13 вошла в число лучших учреждений здравоохранения России Фото: сайт Минздрава РБ
УФА, 24 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
Уфимская городская клиническая больница №13 участвовала в ежегодном конкурсе «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2018», была признана одной из лучших и удостоена почетной награды.
Конкурс проводится Научно-исследовательским институтом социальной статистики с помощью соцопросов граждан для выявления медучреждений, услуги которых респонденты оценили наиболее высоко.
Люди опрашивались в общественных местах и на оживленных улицах, сообщает пресс-служба Минздрава РБ.