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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимская больница №13 вошла в число лучших учреждений здравоохранения России

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт Минздрава РБ

Уфимская больница №13 вошла в число лучших учреждений здравоохранения России Фото: сайт Минздрава РБ

УФА, 24 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимская городская клиническая больница №13 участвовала в ежегодном конкурсе «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2018», была признана одной из лучших и удостоена почетной награды.

Конкурс проводится Научно-исследовательским институтом социальной статистики с помощью соцопросов граждан для выявления медучреждений, услуги которых респонденты оценили наиболее высоко.

Люди опрашивались в общественных местах и на оживленных улицах, сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

Теги: медицина
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