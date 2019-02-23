Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.51

EUR 74.33

24 февраля Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимский блогер Раис Габитов рассказал о своей службе в Венгрии

ОБЩЕСТВО
Раис Габитов в день принятия присяги. Самара.
Фото: из личного архива

Уфимский блогер Раис Габитов рассказал о своей службе в Венгрии Фото: из личного архива

УФА, 23 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский блогер Раис Габитов накануне Дня защитника Отечества поделился историей своей службы в рядах Вооруженных сил.

«Я ушел в армию после первого курса Башкирского государственного университета. Учебная часть была в Куйбышеве, попал в батальон связи. Там я принял присягу и печатал на секретном телеграфном аппарате. После завершения учебы нас отправили в Южную группу войск, в Венгрию, под Будапешт. Это было чудесное время, я неспешно гулял с телефонным аппаратом по берегам Дуная, проверял линии связи и говорил: «Алло, Нитратор!» (это был позывной нашего узла связи). А однажды мы поехали на вечеринку к нашим «шефам» в какой-то техникум в Будапешт. Там была дискотека, я попросил поставить рок-н-ролл и «взорвал» танцпол. Хорошая у меня была служба», — вспоминает Раис Габитов.
По его мнению, служба в армии не обязательна, но желательна.

«Это такой курс молодого мужчины, институт инициации», — считает блогер.
Как сообщало ранее агентство «Башинформ», осенний призыв в армию стартует 1 октября. Ежегодно в осенний призыв к местам службы направляются около пяти тысяч призывников из Башкирии. В целом по стране на строчную службу призвали прошлой осенью 132 тысячи человек.

В весеннюю призывную кампанию-2018 на военную службу были призваны 128 тысяч россиян.

Теги: день защитника отечества
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе мать троих детей едва не погибла во время пластической операции
В Уфе многодетная мать решила избавиться от живота после похудения в одной из частных клиник пластической хирургии и едва не погибла. Женщина сбросила
Администрацию Кировского района Уфы возглавил Илвир Нурдавлятов
Главой администрации Кировского района назначен Илвир Нурдавлятов. Как сообщало агентство «Башинформ», с ноября прошлого года Илвир Нурдавлятов возгла
Жительница Башкирии едва не убила младшего брата - возбуждено уголовное дело
Следственный комитет по Башкортостану возбудил уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Кармаскалинского района. Девушка подозревается по статье
Минздрав Башкирии опроверг слухи о заболевании сибайцев отеком легких
В Башкирии опровергли слухи о массовом заболевании жителей Сибая «отеком легких». В региональным средствах массовой информации распространили сообщения о
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть