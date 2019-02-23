Уфимский блогер Раис Габитов рассказал о своей службе в Венгрии
Раис Габитов в день принятия присяги. Самара.
Фото: из личного архива
Фото: из личного архива
Уфимский блогер Раис Габитов рассказал о своей службе в Венгрии Фото: из личного архива
УФА, 23 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
Уфимский блогер Раис Габитов накануне Дня защитника Отечества поделился историей своей службы в рядах Вооруженных сил.
«Я ушел в армию после первого курса Башкирского государственного университета. Учебная часть была в Куйбышеве, попал в батальон связи. Там я принял присягу и печатал на секретном телеграфном аппарате. После завершения учебы нас отправили в Южную группу войск, в Венгрию, под Будапешт. Это было чудесное время, я неспешно гулял с телефонным аппаратом по берегам Дуная, проверял линии связи и говорил: «Алло, Нитратор!» (это был позывной нашего узла связи). А однажды мы поехали на вечеринку к нашим «шефам» в какой-то техникум в Будапешт. Там была дискотека, я попросил поставить рок-н-ролл и «взорвал» танцпол. Хорошая у меня была служба», — вспоминает Раис Габитов.По его мнению, служба в армии не обязательна, но желательна.
«Это такой курс молодого мужчины, институт инициации», — считает блогер.Как сообщало ранее агентство «Башинформ», осенний призыв в армию стартует 1 октября. Ежегодно в осенний призыв к местам службы направляются около пяти тысяч призывников из Башкирии. В целом по стране на строчную службу призвали прошлой осенью 132 тысячи человек.
В весеннюю призывную кампанию-2018 на военную службу были призваны 128 тысяч россиян.
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