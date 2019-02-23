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23 февраля Суббота

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Какая погода ждет Башкирию в День защитника Отечества

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Какая погода ждет Башкирию в День защитника Отечества Фото: автор

УФА, 23 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По данным синоптиков республики, 23 февраля — в День защитника Отечества — в Башкирии прогнозируется облачная с прояснениями.

Днем местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный — 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 5 до 10 градусов мороза.

В воскресенье 24 февраля в республике ожидается местами небольшой снег, слабая метель. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью — 11-16 градусов мороза, при прояснениях — от минус 19 до 24. Днем — от 6 до 11 градусов мороза. В горных районах Башкирии еще теплее — от 0 до минус 5 градусов.

Теги: погода
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