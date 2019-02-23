Какая погода ждет Башкирию в День защитника Отечества
Какая погода ждет Башкирию в День защитника Отечества Фото: автор
УФА, 23 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
По данным синоптиков республики, 23 февраля — в День защитника Отечества — в Башкирии прогнозируется облачная с прояснениями.
Днем местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный — 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха днем — от 5 до 10 градусов мороза.
В воскресенье 24 февраля в республике ожидается местами небольшой снег, слабая метель. Ветер западный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью — 11-16 градусов мороза, при прояснениях — от минус 19 до 24. Днем — от 6 до 11 градусов мороза. В горных районах Башкирии еще теплее — от 0 до минус 5 градусов.