Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии из-за метели ограничили движение по трассе Р-240 Уфа-Оренбург Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 19.00 22 февраля до 8.00 23 февраля по трассе Р-240 Уфа-Оренбург, проходящей по территории Башкирии, ограничили движение. По данным ФКУ Упрдор «Приуралье», оно касается участка 112+077 – км 280+941 и распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси и грузовые транспортные средства.

Решение принято в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий: метель и ограничение видимости.