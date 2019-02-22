Фото: glavarb.ru В Уфе состоялся торжественный прием в честь Дня защитника Отечества Фото: glavarb.ru

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров организовал торжественный прием в честь Дня защитника Отечества. В уфимский Конгресс-холл «Торатау» пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, локальных военных конфликтов, армии и флота.

«Мы приняли решение, что теперь каждый год накануне замечательного всенародного праздника – Дня защитника Отечества – мы с вами будем встречаться здесь в таком формате. Мы делаем это для того, чтобы отдать дань уважения всем тем, кто защищает нашу Родину. Для того чтобы почтить наших уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны, которых осталось не так много и которые сегодня с нами рядом», — отметил руководитель республики Радий Хабиров.

На приеме присутствовали Герои России Рафик Ихсанов, Николай Злобин, Риф Сахабутдинов, командиры и служащие воинских подразделений, расположенных на территории республики, руководители военных учебных заведений региона, курсанты и кадеты – отличники учебы, представители общественных и ветеранских организаций, поисковых отрядов.

По словам врио Главы Башкирии, подобные приемы организовываются не только ветеранов и профессиональных военнослужащих, но и для молодежи.