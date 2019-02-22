Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.54 ↓

EUR 74.29 ↑

22 февраля Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе состоялся торжественный прием в честь Дня защитника Отечества

ОБЩЕСТВО
Фото: glavarb.ru

В Уфе состоялся торжественный прием в честь Дня защитника Отечества Фото: glavarb.ru

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров организовал торжественный прием в честь Дня защитника Отечества. В уфимский Конгресс-холл «Торатау» пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, локальных военных конфликтов, армии и флота.

«Мы приняли решение, что теперь каждый год накануне замечательного всенародного праздника – Дня защитника Отечества – мы с вами будем встречаться здесь в таком формате. Мы делаем это для того, чтобы отдать дань уважения всем тем, кто защищает нашу Родину. Для того чтобы почтить наших уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны, которых осталось не так много и которые сегодня с нами рядом», — отметил руководитель республики Радий Хабиров.

На приеме присутствовали Герои России Рафик Ихсанов, Николай Злобин, Риф Сахабутдинов, командиры и служащие воинских подразделений, расположенных на территории республики, руководители военных учебных заведений региона, курсанты и кадеты – отличники учебы, представители общественных и ветеранских организаций, поисковых отрядов.

По словам врио Главы Башкирии, подобные приемы организовываются не только ветеранов и профессиональных военнослужащих, но и для молодежи.

Теги: 23 февраля, День защитника Отечества, Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии сестра отвела 9-летнего брата в лес и закопала в снегу
В Башкирии 22-летняя девушка приревновала своего 9-летнего брата к родителям и решила избавиться от него. Как сообщает «Мэш», сестра отпросилась у матери
Радий Хабиров объяснил, почему Башкортостан соперничает с Татарстаном
Врио главы Башкирии Радий Хабиров во время общения с представителями молодежи в формате «Диалог на равных» в рамках форума «Башкортостан – территория воз
С четвертой четверти 60% школ Башкирии перейдут на пятидневку
С начала IV четверти не менее 60% школ в Башкирии перейдут на пятидневку, сказал сегодня журналистам врио министра образования региона Айбулат Хажин.
В Башкирии в храме убили человека из-за бытового конфликта
Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, произошло в Стерлибашевском районе Башкирии 17 февраля. В храме правоо
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть