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23 февраля Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Мэрия Уфы в связи с непогодой выпустила обращение к горожанам

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Мэрия Уфы в связи с непогодой выпустила обращение к горожанам Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Ночью 23 февраля в Уфе и по республике ожидается ухудшение погодных условий. Горожан и гостей столицы ожидает мокрый снег, местами метель, сильный ветер, на отдельных участках дорог снежные переметы, снежная каша, накат, гололедица. В связи с этим, уфимская мэрия опубликовала обращение.

«Работающая на улицах города коммунальная техника может стать причиной затруднения движения. Администрация обращается к жителям и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с обильными снегопадами и оказать содействие коммунальным службам, переставляя свои автомобили с мест уборки снега во дворах и не парковать на дорогах», — говорится в официальном сообщении.

Уфимцев для оперативности уборки снега просят обращаться по телефону 8 (347) 235-48-00, если близлежащий дом обслуживает государственная управляющая компания. В экстренном случае можно набрать номер 112.

Напомним, 23 февраля на территории Башкирии ожидается метель при усилении ветра до 17 м/с, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в явлениях до 500-1000м.

Теги: прогноз погоды, снег, Уфа
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