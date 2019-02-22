Фото: ГТРК-Башкортостан В Уфе мать троих детей едва не погибла во время пластической операции Фото: ГТРК-Башкортостан

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе многодетная мать решила избавиться от живота после похудения в одной из частных клиник пластической хирургии и едва не погибла.

Женщина сбросила 50 кг и решила убрать свисающую часть живота. Пациентка собрала все анализы и попала на операционный стол. Но на следующий день после пластики уфимка попала в реанимацию

«Из-за плохих анализов и низкого давления меня никак не выписывали. Говорили, что могу попасть в больницу с серьезными осложнениями», — цитирует пострадавшую ГТРК-Башкортостан.

Трое суток спустя пациентку отправили домой, оставив живот изуродованным. Заявление в правоохранительные органы многодетная мама пока не написала.