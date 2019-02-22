Фото: Госкомюстиции РБ В Сибае родился сотый ребенок с начала года Фото: Госкомюстиции РБ

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В столице Зауралья Сибае родился сотый ребенок с начала года, сообщили в Госкомюстиции Башкирии. Это вторая дочь и третий ребенок в семье Альбины и Ильнура Насыровых. Их старший сын — первоклассник, первой дочери полтора года. Новорожденную девочку назвали Адина. Останавливаться на трех детях молодые родители не собираются. «Сколько Бог даст, столько и будет!» — сказали они при вручении свидетельства о рождении в городском ЗАГСе.