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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Сибае родился сотый ребенок с начала года

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомюстиции РБ

В Сибае родился сотый ребенок с начала года Фото: Госкомюстиции РБ

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В столице Зауралья Сибае родился сотый ребенок с начала года, сообщили в Госкомюстиции Башкирии. Это вторая дочь и третий ребенок в семье Альбины и Ильнура Насыровых. Их старший сын — первоклассник, первой дочери полтора года. Новорожденную девочку назвали Адина. Останавливаться на трех детях молодые родители не собираются. «Сколько Бог даст, столько и будет!» — сказали они при вручении свидетельства о рождении в городском ЗАГСе.

Теги: новорожденные, ЗАГС
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