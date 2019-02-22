Фото: ВКонтакте Уфимская епархия изучает аниме-иконы, но решение не выработала Фото: ВКонтакте

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимская епархия изучает сообщество «Православные аниме-иконы» соцсети «ВКонтакте», но решение по этому вопросу не выработано, сообщает РИА-Новости. Пресс-секретарь епархии Евгений Шерышев прокомментировал агентству, что проверка факта не является прерогативой духовного учреждения. «Специалисты посмотрят и решат, есть там моменты оскорбления чувств верующих или нет, возможно, направят запрос в Московскую епархию», — сказал он. В СК и в МВД агентство комментариев не получило.

Историю о паблике с уфимским администратором 15 февраля рассказала телекомпания «Башкортостан» («Вести»), в своем материале однозначно осудив действия самодеятельных художников.

Сообщество почти не действует: в 2015 году опубликовано несколько изображений, в последующие — по одному. На странице поясняется: «Данное течение народного искусства произрастает из ортодоксального христианства и японской анимации», а на негативные комментарии участники отвечают: «Будь добр, прочти Писание. Там написано что Бог поругаем быть не может. Мы люди варимся в своём соку, а Господь Иисус нам пример в морали. Не суди, и не осудят» (пунктуация сохранена).

В Уголовном кодексе РФ есть две статьи, связанные с отношением к религии: ст. 148 «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» (в обиходе «Оскорбление чувств верующих») и ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (в обиходе «экстремистская»). В том числе по ст. 282 возбуждались уголовные дела «за лайки и репосты». В конце 2018 года эта статья была частично декриминализирована. В ее новую редакцию внесено изменение, по которому уголовно наказуемыми признаются деяния, совершенные после привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года. Считается, что на декриминализацию ст. 282 могло повлиять резонансное дело Марии Мотузной. На этой неделе прокуратура Барнаула принесла ей извинения за уголовное преследование.

Административная статья «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях» наказывает граждан за «осквернение предметов религиозного почитания» штрафами от 30 до 50 тыс. рублей.

Ст. 148 УК РФ появилась в 2013 году после дела Pussy Riot, по ней максимальным наказанием является лишение свободы до 2 лет. В судебной практике применяется редко.