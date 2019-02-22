Фото: автор Из-за снегопада на участке трассы Уфа — Оренбург введено ограничение движения транспорта Фото: автор

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Из-за обильного снегопада на трассе Р-240 «Уфа — Оренбург» с 11.00 до 14.00 часов 22 февраля введено ограничение движения для грузовиков, пассажирских автобусов и маршрутных такси. Временное ограничение действует со 112 км по 280 км автодороги, сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

«Организовано оповещение дальнобойщиков с помощью УКВ радиосвязи, взаимодействие с ГИБДД РБ — экипажи ориентированы на мониторинг обстановки в связи с ограничительными мероприятиями. Организовано взаимодействие с дежурным диспетчером ФКУ Упрдор «Приуралье», с ГУП «Башавтотранс», — проинформировали в пресс-службе МЧС Башкирии.

Для мониторинга обстановки в Стерлитамакском, Мелеузовском, Куюргазинском районах, через территории которых проходят данные участки, работают оперативные группы спасателей. Привлеченные силы и средства — 35 единиц техники, 47 человек, из них от МЧС — три единицы техники и шесть человек.