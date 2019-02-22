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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии хотят возродить начальную военную подготовку и патриотические телепрограммы

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Башкирии хотят возродить начальную военную подготовку и патриотические телепрограммы Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане партийный проект «Единой России» «Безопасный социальный объект» переименовали в «Защитник Отечества» и определили новые направления работы. Об этом сообщил его координатор Фагит Латипов на первом заседании общественного совета. «Мы хотим объединить усилия с общественными организациями республики в сфере гражданского, патриотического и спортивного воспитания молодежи. В своей работе будем использовать опыт военно-патриотического центра «Вымпел», Всестилевой федерации тхэквондо и других структур», — рассказал Фагит Латипов. На собрании руководители общественных организаций республики внесли свои предложения по дальнейшей работе в рамках партпроекта. Так, прозвучала идея введения начальной военной подготовки, чтобы ребята встречались с ветеранами, знакомились с оружием в рамках уроков ОБЖ на базе одного из тиров Уфы. Также каждая общественная организация возьмет шефство над определенной школой, где будут проводиться традиционные «Зарницы».

Представитель общественной организации «Крылатая гвардия» Радик Габидуллин выступил с идеей возродить программы на патриотическую тему на республиканских телеканалах. По его словам, в 1998-2001 годах на БСТ выходил армейский телевизионный журнал «Бастион» с сюжетами о патриотической работе в школах, жизни ветеранов военных действий, мероприятиях. По образцу этой программы планируется запустить новый телепроект.

Председатель Морского собрания Башкирии Юлай Муратов, в свою очередь, предложил организовать офицерские собрания. «Те, кто обучает патриотизму подрастающее поколение, должны сами соответствовать эти критериям», — отметил он.

Во время заседания подняли тему борьбы с распространением насвая. Координатор проекта «Защитник Отечества» сообщил, что в скором времени будет создана рабочая группа по этому направлению. В рамках программы планируется проводить рейды с закупками совместно с молодогвардейцами и сотрудниками правоохранительных органов.

Теги: патриотическое воспитание
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