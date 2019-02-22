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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Эксперты из Германии подтвердили соблюдение международных стандартов ISO в УГНТУ

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ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Эксперты из Германии подтвердили соблюдение международных стандартов ISO в УГНТУ Фото: УГНТУ

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский государственный нефтяной технический университетуспешно прошел наблюдательный аудит интегрированной системы менеджмента по стандартам ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества», ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента» и OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда». Заключения выдал один из ведущих международных органов по сертификации – TUV-Thuringen (Германия).

Аудиторы проверили, как выполняются требования стандартов в научной, проектной, инжиниринговой, экспертной, консультационной и образовательной деятельности университета. УГНТУ единственный вуз в Республике Башкортостан и один из немногих в России, прошедший сертификацию такого высокого уровня. По требованиям ISO 9001 УГНТУ сертифицирован с 2008 года, а по ISO 14001 и OHSAS 18001 – с 2012 года. В 2016 году УГНТУ первым из вузов республики стал дипломантом Конкурса на соискание Премий Правительства Российской Федерации в области качества, а в 2014 году – победителем конкурса на соискание премии Главы Республики Башкортостан в области качества.

«Сегодня УГНТУ становится ведущим центром компетенций региона в области системного менеджмента и сертификации, мы помогаем другим предприятиям и организациям достигать высокую планку организационного совершенства», – заявили в ректорате университета.

Теги: угнту
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