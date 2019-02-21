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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Активисты «Сибай, дыши» отозвали свое заявление о митинге 2 марта

ОБЩЕСТВО
Фото: Станислав Шахов

Активисты «Сибай, дыши» отозвали свое заявление о митинге 2 марта Фото: Станислав Шахов

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Активисты сообщества «Сибай, дыши!» подали в городскую администрацию заявление о намерении провести 2 марта митинг о сложившейся экологической ситуации. Однако позднее в региональных СМИ прошла информация о том, что местная мэрия отказала гражданам в массовом собрании.

По словам мэра Сибая Рустема Афзалова, в проведении митинга активистам никто не отказывал.

«20 февраля в адрес городской администрации Сибая пришло письмо об отзыве ранее поданного заявления о планируемом митинге 2 марта [копия документа есть в редакции]», — объяснил Рустем Афзалов.

Как стало известно агентству «Башинформ», активисты экологического движения в Сибае планируют провести встречу с генеральным директором Уральской металлургической компании УГМК-Холдинг Андреем Козицыным. Менеджер планирует посетить Сибай в ближайшее время.

Теги: Сибай, митинг
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