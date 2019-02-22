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Эксперты ОНФ усомнились в законности деятельности двух мусороперегрузочных пунктов в Уфе

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Эксперты ОНФ усомнились в законности деятельности двух мусороперегрузочных пунктов в Уфе Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

На территории Уфы мусороперегрузочные пункты в Старом Сипайлово и около поселка Максимовка не включены в территориальную схему обращения с отходами. Эксперты ОНФ направили обращение в Башкирскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой оценить законность деятельности этих предприятий. «Все объекты накопления, перегрузки, обработки, сортировки, обезвреживания и захоронения должны отображаться в территориальной схеме, – прокомментировал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Башкирии Мурад Шафиков. – Предприятия, занимающиеся сортировкой отходов в Старом Сипайлово и около поселка Максимовка, в ней отсутствуют». По словам Шафикова, накопление отходов допускается только в местах, отвечающих санитарно-эпидемиологическим нормам.

«Например, площадка должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветра. В обязательном порядке должно быть искусственное водонепроницаемое покрытие. Насколько на данных объектах соблюдены эти и другие требования, предстоит выяснить надзорному ведомству», – подчеркнул координатор проекта ОНФ.

Теги: ОНФ мусорная реформа
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