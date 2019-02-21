Фото: Стоп-кадр видео Актер Антон Богданов: «Красногорск завидует Башкортостану» Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

21 февраля в Уфе актер Антон Богданов сделал громкое заявление на молодежном гражданском форуме «Башкортостан — территория возможностей», обращаясь к руководителю республики Радию Хабирову.

«Я вижу, что вы очень серьезный человек. Удачи вам во всех начинаниях. Красногорск без вас опустел. Это на самом деле, потому что я там живу. Сейчас весь Красногорск завидует Башкортостану», — сказал актер и исполнитель одной из главных ролей в фильме «Т-34» Антон Богданов.

Также артист отметил, что форум «Башкортостан — территория возможностей» и «Диалог на равных с врио главы республики» — это важный момент.

Антон Богданов приехал в столицу Башкирии для обсуждения с представителями молодежи нашумевшего фильма «Т-34».