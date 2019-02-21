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74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Уфа отметит большим парадом

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Уфа отметит большим парадом Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Полноценный военный парад готовится в Уфе 9 мая в часть празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в рамках «Диалога на равных» заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики пообещал, что в параде будут участвовать не только военнослужащие, но и большое количество военной техники. И, конечно же, пройдет колонной «Бессмертный полк».

Также в адрес «Волонтеров Победы», которые пришли на разговор с врио главы региона, Радий Хабиров сказал много теплых слов, отметив важность того, чем они занимаются. В благодарность один из представителей добровольческого движения из города Октябрьского — региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Александр Юдин вручил Радию Хабирову книгу «Лица Победы».

«Моему поколению не надо было рассказывать о том, что такое Великая Отечественная война. И мы боялись, что в нынешнюю молодежь эта история не была вбита. Но это произошло за последние 10-15 лет и, по сути, произошло благодаря одному человеку — президенту нашей страны, — отметил врио главы Башкирии. — И правда, сегодня многие активно интересуются историей и, в частности, Великой Отечественной войной».

Как сообщало агентство «Башинформ», 21 февраля в Уфе проходит молодежный гражданский форум «Башкортостан — территория возможностей». В рамках «Диалога на равных» врио главы республики Радий Хабиров ответил на вопросы представителей молодежи.

Теги: Великая Отечественная война, парад
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